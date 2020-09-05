Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Как передает портал новостной Завтра, об этом сообщило Посольство Украины в Румынии.

Отмечается, что 5 сентября, в субботу, в рамках рабочего визита украинского главы ведомства в Бухарест было согласовано межправительственное сотрудничество.

«5 сентября 2020 министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в Бухарест, и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере» , — информирует посольство.

Отметим, что этим соглашением определяется правовая база военно-технического сотрудничества между двумя государствами, упрощается процедура осуществления госзакупок и расширяет партнерство Украины и Румынии. Главная цель соглашения — укрепление безопасности в Черном море.

Напомним, что посольство США призвали вывести российские войска из Украины.

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