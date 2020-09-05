В российском городе Хабаровске жители вышли на 57-й по счету акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщает проект Радио Свобода Сибирь.Реалии.

Отмечается, что несанкционированный митинг в субботу собрал около двух тысяч человек, городская же власть оценила число участников в одну тысячу.

После митинга в центре города, у здания правительства Хабаровского края, люди двинулись шествием по главным улицам города. На призывы полиции покинуть проезжую часть протестующие не отреагировали.

Сообщается, что критика митингующих была обращена как к региональной, так и к федеральным властям.

Звучали лозунги «Свободу», «Путина в отставку» и другие. Люди также призвали освободить политзаключенных и прекратить преследования активистов. После шествия часть активистов пришла к зданию мэрии города. Люди скандировали лозунги с требованием отставки мэра Сергея Кравчука. Некоторые принесли с собой искусственные цветы, чтобы поздравить чиновника с днем ​​рождения. Немного ранее эти цветы митингующие положили на импровизированную «могилу правосудия и честных выборов».

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, его обвиняют организацию покушений на региональных бизнесменов. С 11 июля в Хабаровском крае, а также в других регионах происходят массовые митинги и пикеты.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске снова требуют «отставки Путина».

Также напомним, что Путинский пропагандист нашел «украинский след» в протестах в Хабаровске.