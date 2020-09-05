Стивен Биган, заместитель государственного секретаря США Майка Помпео, встретился с послом России Анатолием Антоновым, сообщает Государственный департамент Соединенных Штатов.

Как передает новостной портал Завтра, дипломатическое ведомство конкретизирует, поводом для организации встречи стало отравление Алексея Навального — российского оппозиционного политика.

«Заместитель госсекретаря Биган выразил нашу глубокую обеспокоенность через выводы Германии, согласно которым российского оппозиционного лидера Алексея Навального отравили химическим нервным агентом из группы «Новичок»», — рассказывается в сообщении.

Применение химического оружия Россией является прямым нарушением обязательств этого государства как участника Конвенции о запрете химического оружия, именно на это указал Биган..

«Заместитель секретаря призвал Россию полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании этого нападения», — отмечается в Госдепартаменте.

2 сентября правительство Германии с ссылкой на лабораторию бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу похожей разработанной в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок». Она же, по данным британских властей, использовалась во время покушения в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь.

Россия утверждает, что не получала от Германии доказательной базы отравления Навального. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется в ближайшее время получить информацию из Берлина о результатах исследований немецких специалистов.

Напомним, что следы яда обнаружили на одежде Навального.

Ранее сообщалось, что появились неожиданные новости о состоянии политика.

Также, Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Навального.