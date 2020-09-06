Столица Украины Киев и 17 областей страны не соответствуют требованиям для смягчения карантина, введенного из-за COVID-19.

Как передает новостной портал Завтра, Министерство здравоохранения вылило в сеть индикативные показатели регионов со значительным распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний момент, 6 сентября. Для смягчения карантина только 7 областей соответствуют требованиям Кабмина.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с коронавирусом превышены г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Такие области как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская соответствуют минимальным требованиям Минздрава.

Напомним, что для смягчения карантина регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

уровень загруженности коек по всему региону не должен превышать 50%.

Если уровень загруженности коек более 50%, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень, если больше 75% – «красный».

Напомним, что Киевский врач-инфекционист объяснил, почему некоторые люди вообще не болеют COVID-19.

Также ранее нами было освещена новая статистика заболеваемости в Киеве на 6 сентября