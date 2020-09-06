По состоянию на сегодня, 6 сентября, коронавирусную инфекцию в столице Украины, в городе Киев обнаружили у 240 человек, в целом за все все время было зафиксировано 15 032 случая COVID-19.
За все время пандемии коронавирус унес жизни 240 киевлян, в течение этих суток — 6 летальных случаев.
Поправились после коронавирусной инфекции уже 4 731 жителя столицы.
Заболели:
- 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет;
- 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.
В больницы столицы Киева попали 47 пациентов. Остальные заболевшие — в условиях самоизоляции, под контролем специалистов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Соломенском районе — 36 человек;
- Дарницком — 33 человека;
- Деснянском — 32 человека;
Напоминаем, что в ВСУ за минувшие сутки выявлены 37 новых случаев заболевания COVID-19
Также сообщалась динамика COVID-19 в Украине 6 сентября
Ранее публиковалась информация COVID-19 в мире: за сутки более 150 тыс. новых случаев