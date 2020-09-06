По состоянию на сегодня, 6 сентября, коронавирусную инфекцию в столице Украины, в городе Киев обнаружили у 240 человек, в целом за все все время было зафиксировано 15 032 случая COVID-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 240 киевлян, в течение этих суток — 6 летальных случаев.

Поправились после коронавирусной инфекции уже 4 731 жителя столицы.

Заболели:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

в возрасте от 18 до 93 лет; 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет;

в возрасте 21 до 86 лет; 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы Киева попали 47 пациентов. Остальные заболевшие — в условиях самоизоляции, под контролем специалистов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Соломенском районе — 36 человек;

Дарницком — 33 человека ;

; Деснянском — 32 человека;

Напоминаем, что в ВСУ за минувшие сутки выявлены 37 новых случаев заболевания COVID-19

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