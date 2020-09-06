Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии от COVID-19 излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за данные сутки 72 570 человек.

В это же время, из-за серьезных осложнений, вызванных коронавирусом, погибло 883 742 человека. За последние сутки вирус погубил 2 006 человек.

Страны мира, в которых больше всего пациентов с диагнозом COVID-19:

США — 6 244 970 человек ;

; Бразилия — 4 123 000 человек ;

; Индия — 4 113 811 человек ;

; Россия — 1 017 131 человек ;

; Перу — 676 848 человек.

Страны мира, которые имеют анти-лидерства по количеству летальных исходов:

США — 192 818 человек ;

; Бразилия — 126 230 человек ;

; Индия — 70 679 человек ;

; Мексика — 67 326 человек ;

; Великобритания — 41 549 человек.

Страны мира, в которых преобладает количество выздоровевших от смертельного вируса:

Бразилия — 3 296 702 человек ;

; Индия — 3 180 865 человек ;

; США — 3 707 000 человек ;

; Россия — 838 126 человек ;

; Южная Африка — 561 204 человек.

Напоминаем, что госпитализированных стало больше в 2 раза.

Также ранее сообщалась статистика распространения вируса по районам Киева