По состоянию на сегодняшнее утро, 6 сентября, коронавирусная инфекция в мире зафиксирована у 26 869 967 человек, за эти сутки более 157 тыс. новых случаев.
Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии от COVID-19 излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за данные сутки 72 570 человек.
В это же время, из-за серьезных осложнений, вызванных коронавирусом, погибло 883 742 человека. За последние сутки вирус погубил 2 006 человек.
Страны мира, в которых больше всего пациентов с диагнозом COVID-19:
- США — 6 244 970 человек;
- Бразилия — 4 123 000 человек;
- Индия — 4 113 811 человек;
- Россия — 1 017 131 человек;
- Перу — 676 848 человек.
Страны мира, которые имеют анти-лидерства по количеству летальных исходов:
- США — 192 818 человек;
- Бразилия — 126 230 человек;
- Индия — 70 679 человек;
- Мексика — 67 326 человек;
- Великобритания — 41 549 человек.
Страны мира, в которых преобладает количество выздоровевших от смертельного вируса:
- Бразилия — 3 296 702 человек;
- Индия — 3 180 865 человек;
- США — 3 707 000 человек;
- Россия — 838 126 человек;
- Южная Африка — 561 204 человек.
Напоминаем, что госпитализированных стало больше в 2 раза.
Также ранее сообщалась статистика распространения вируса по районам Киева