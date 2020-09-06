В Николаеве зафиксировали случай коронавирусной инфекции в четырех общеобразовательных школьных учебных заведениях и двух дошкольных учебных заведениях.

Как передает новостной портал Завтра, по информации Николаевской областной государственной администрации, коронавирусом заболели дети и персонал.

«На самоизоляцию отправили по одному классу в школах № 19, № 20, № 46, два класса в школе № 29, а также по одной группе в детсадах № 71 и № 95», — конкретизировалось в сообщении.

Также было проведено эпидемическое расследование для определения контактных лиц, которые могли спровоцировать массовость заболеваемости в таких образовательных структурах как общеобразовательные школы и детские дошкольные заведения.

Отметим, что подобный случай был замечен в Запорожье — один из классов города был переведен на карантин из-за коронавирусной инфекции.

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