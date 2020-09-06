Коронавирусная инфекция в Украине не дает нам спуску и ежедневно Минздрав фиксирует шокирующие всех антирекорды. По состоянию на утро 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев, за сутки заболело еще 2 836 человек.
Как передает новостной портал Завтра, с самого начала пандемии из-за осложнения, вызванные коронавирусом, умерло 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.
Выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.
Самое количество больных за сутки зафиксировали в таких областях:
- Харьковской области — 380 человек;
- Киевской области — 315 человек;
- Львовской области — 195 человек.
Всего в столице зафиксировано 14 792 случая COVID-19.
Напомним, что за все время пандемии коронавирус унес жизни 234 киевлян, в течение суток — четыре летальных случая.
Выздоровели от коронавирусной инфекции уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.
Всего с диагнозом COVID-19 госпитализировали 7 467 человек. По словам Максима Степанова, министра здравоохранения, в середине июля месяца эта цифра еще составляла 3 500.
Поэтому количество госпитализированных возросло более чем вдвое.