Как передает новостной портал Завтра, с самого начала пандемии из-за осложнения, вызванные коронавирусом, умерло 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.

Выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.

Самое количество больных за сутки зафиксировали в таких областях:

Харьковской области — 380 человек ;

; Киевской области — 315 человек ;

; Львовской области — 195 человек.

Всего в столице зафиксировано 14 792 случая COVID-19.

Напомним, что за все время пандемии коронавирус унес жизни 234 киевлян, в течение суток — четыре летальных случая.

Выздоровели от коронавирусной инфекции уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.

Всего с диагнозом COVID-19 госпитализировали 7 467 человек. По словам Максима Степанова, министра здравоохранения, в середине июля месяца эта цифра еще составляла 3 500.

Поэтому количество госпитализированных возросло более чем вдвое.