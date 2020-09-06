Как передает новостной портал Завтра, трагедия произошла на минном поле агрессора.

Военнослужащие еще вчера, 5 сентября, были отрезаны пламенем от остального личного состава в районе Верхнеторецкого. На тот момент, их считали пропавшими без вести.

Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє… Gepostet von Оперативно-тактичне угруповання "Схід" am Sonntag, 6. September 2020

В то же время сообщают в штабе ООС, что сегодня, 6 сентября, на 42-й день действия режима прекращения огня военные впервые осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Враги открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три очереди ВОГ-17 в районе Красногоровки. В результате данного обстрела ранен один военнослужащий.