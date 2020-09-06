Во время эвакуации личного состава, двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, обходя очаги огня в серой зоне.
Как передает новостной портал Завтра, трагедия произошла на минном поле агрессора.
Военнослужащие еще вчера, 5 сентября, были отрезаны пламенем от остального личного состава в районе Верхнеторецкого. На тот момент, их считали пропавшими без вести.
Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє…
Gepostet von Оперативно-тактичне угруповання "Схід" am Sonntag, 6. September 2020
В то же время сообщают в штабе ООС, что сегодня, 6 сентября, на 42-й день действия режима прекращения огня военные впервые осуществили прицельный обстрел украинских позиций.
Враги открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три очереди ВОГ-17 в районе Красногоровки. В результате данного обстрела ранен один военнослужащий.
Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 6. September 2020
Напомним, что ранее российские наемники на Донбассе соблюдали режим тишины
Также ранее на Донбассе один раз нарушен режим прекращения огня
Не так давно мы сообщали о том, что боевики на Донбассе начали испытывать смертельное оружие