Некоторые люди вообще не болеют COVID-19, например, в одной семье при близком контакте. Мама и дочь заразились, а муж и сын — нет, хотя контакт тесный. Скорее всего, вирус даже не успевает что-то сделать в организме таких людей, как его уничтожают мощные механизмы действия Т-клеточного защиты.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

«Действительно, я постоянно вижу такие случаи, когда при очень близком контакте, в семейном кругу, например, болеют не все. Честно, это не очень понятно, ведь COVID-19 позиционируется как исключительно новое заболевание, к которому нет иммунитета. Очевидно, что это не так. И также очевидно, что сила клеточного иммунитета гораздо мощнее и эффективнее гуморального ответа. Простыми словами — вирус даже не успевает что-то сделать в организме человека, как его уничтожают мощные механизмы действия Т-клеточной защиты «, — говорит врач.

Дубровский отметил, что очень интересная ситуация сейчас наблюдается на передовой: врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, лабораторные работники частных диагностических центров почти не болеют.

«Те, кто каким-то чудом не заразились в самом начале эпидемии, сейчас спокойно работают. Как они получили такой иммунитет? В инфектологии это называется нестерильный иммунитет — то есть маленькие дозы вируса сделали что-то вроде прививки. По моему мнению, это все объясняет», — предполагает врач.

Инфекционист говорит, что персонал больниц постоянно контактирует с огромным количеством больных, концентрация вирусных частиц в воздухе просто безумная — но ничего не происходит.

«И дело не только в защите. Рано или поздно медики все равно делают ошибки — берут телефон со стола и сразу к лицу, не успевают одеться, как больной уже зашел в помещение и что-то спрашивает. А сколько мы видели бригад скорой помощи, которые привозили больных с подозрением на другие заболевания, а оказалось потом COVID-19! И бригады были без защиты… Но это дискуссионный вопрос, надо больше наблюдений и исследований «, — отмечает врач.