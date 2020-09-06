Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками ДФС обнаружили запрещенные к перемещению через линию разграничения товары, возможно, двойного назначения, которые наша соотечественница пыталась переместить в оккупированный Луганск, скрывая от проверки.

Так, вчера в КПВВ «Станиця Луганська» для следования на временно оккупированную территорию прибыла 29-летняя украинка. Информацию о незаконных намерений женщины пограничники получили заранее от отдела внутренней и собственной безопасности. Как результат, среди вещей женщины совместная группа пограничников и сотрудников фискальной службы обнаружила гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра, которые, возможно, являются товарами двойного назначения, а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием. Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. грн.

Украинка объяснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в оккупированный Луганск попросили знакомые, естественно не бесплатно. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета женщина оценила свои услуги в 200 гривен.

Найденные товары изъяли сотрудники ДФС. Гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.

Относительно «курьерки» составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, степень ответственности за него избирет суд.