Осень в Украине, как и в прошедшие года, началась с плавной девальвации гривны. Как заявляют опрошенные аналитики, уже в ближайшую неделю доллар дойдет до психологической отметки в 28 грн/$.

Как передает новостной портал Завтра, уже несколько лет подряд каждую осень в Украине стартует начало делового сезона, больше денежных средств приходится тратить на закупку энергоресурсов, снижаются выручки аграриев – все эти факторы приводят к подорожанию доллара.

Исключением не станет и осень 2020 года. «На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8-27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн», – рассказывает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин дает прогноз, что гривна уже в самые кратчайшие сроки дойдет до отметки в 28 грн/$, а в ближайшие 7 дней подешевеет примерно на 10 копеек. Также, аналитик RoboForex Андрей Гойлов в своем оценивании отталкивается от того, что Национальный банк имеет все ресурсы, чтобы удержать ситуацию на стабильном уровне.

«Если доллар США будет подбираться к психологически важной отметке в 28,00 грн, НБУ будет выходить на торги с продажами. Ресурсов для сдерживания курса более чем достаточно», – отмечает Гойлов.

Национальный Банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Такая ставка должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Но в случае негативного влияния коронавирусной инфекции на внутренний спрос и деловую активность, НБУ будет готов придать экономике дополнительную стимуляцию.

Минфин провел самое крупное погашение внешнего долга за 2020 год в первый же день осени. Было выплачено 2,1 млрд долларов США. На следующей неделе эксперты ждут размещения краткосрочных ОВГЗ со сроком обращения три месяца, пользующихся большой популярностью у банков.

На мировых рынках индекс доллара укрепился к корзине мировых валют на 1,5% от минимумов мая 2018 года. Чем дороже американская валюта в мире, тем больше за нее вынуждены платить и украинцы.

Регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время. МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Второй ожидает получить до конца года.

«Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет», – говорит аналитик Егор Комов.

Правда, чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривну и своими силами скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только негативныхх последствий после этого уже будет не избежать.

Как добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко, сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара не грозит. Если же напечатать гривну, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого цены возрастут.

Напоминаем, что цена на газ в октябре будет колебаться в районе 4700-5000 грн за тыс. куб.

Также ранее сообщалось, что каждый десятый украинец станет безработным.