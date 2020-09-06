Министерство здравоохранения обратились к Министерству финансов с просьбой увеличить расходы на программу медицинских гарантий в госбюджете на следующий 2021 год.

Как передает новостной портал Завтра, об этом Министерство здравоохранения сообщило сегодня, 6 сентября, ссылаясь на Максима Степанова — главу ведомства.

«В предложением Министерства здравоохранения Украины насчет государственного бюджета 2021 обозначилось, что для комплексной реализации медицинской реформы программа медицинских гарантий должна быть профинансирована в размере не менее 5% ВВП страны», — говорится в заявлении.

По данным, предоставленные Степановым, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине почти на 30% ниже средней заработной платы во всех отраслях. Поэтому Минздрав инициирует поэтапное рассмотрение заработных плат.

На доплаты врачам с сентября 2020 предусмотрена 5,9 миллиарда гривен, опираясь на заявления министра. Среди следующих предлагаемых поэтапных изменений он назвал доплаты водителям карет скорой помощи.

В пятницу, 4 сентября, Денис Шмыгаль, премьер-министр, подтвердил, что Кабинет Министров внесен проект бюджета на 2021 на рассмотрение парламента до 15 сентября.

Напоминаем, что четыре города хотят отменить через суд «красную зону» карантина.

Также ранее сообщалось, что пенсии в Украине в ужасном состоянии.