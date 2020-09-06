Известно о нескольких нападений с ножами в Бирмингеме, которые охарактеризировали как «серьезный инцидент». Об этом сообщила Британская полиция.

Как передает новостной портал Завтра, по данным, которые предоставили правоохранительные органы, один человек умер, а несколько человек получили ножевые ранения из-за вспышки насилия, данное происшествие случилось сегодня утром, 6 сентября, в районе города, известном своими ночными уличными заведениями.

Новостное агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Уэст-Мидлендс поделилось те, что нападения не рассматриваются как преступление на почве ненависти или террористический акт. Нет никаких оснований считать нападения связанными с терроризмом, а жертвы, судя по всему, являются случайными людьми, об этом говорит старший суперинтендант полиции Вест Мидлендс.

Этот случай стал крайним на ряду нападений с применением холодного оружия в Великобритании. В июне месяце злоумышленник напал на прохожих в шотландском городе Глазго, лишил жизни двух человек и ранил шестерых, также был ранен сотрудник полиции, который скончался в госпитале.

Великобритания находилась в состоянии повышенной готовности после двух масштабных нападений с ножами в Лондоне в прошлом году. Тогда обоих злоумышленников застрелили вооруженные офицеры.

В обоих случаях нападавшими оказались экстремисты, досрочно освобождены из тюрьмы.

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