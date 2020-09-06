Министерство внутренних дел Беларуси заявило о мерах по предотвращению «противоправных действий со стороны протестующих» во время акций протеста в Минске сегодня, 6 сентября, передает белорусская служба Радио Свобода.

Как передает новостной портал Завтра, в заявлении говорилось следующее: «Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для безопасности граждан увеличено количество нарядов и военных. Дополнительно задействована специальная техника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города ».

Милиция примет «все необходимые меры, чтобы остановить акции и предотвратить нарушение общественного порядка», — таково утверждение МВД,

Очередной марш протеста запланирован на сегодня, 6 сентября, в Минске. Как сообщают свидетели, силовики уже огородили площадь Независимости столицы и Октябрьскую площадь.

Напомним о том, что отношения Украины с Беларусью приостановлены, но будут поддерживаться.

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