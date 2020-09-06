Как передает новостной портал Завтра, в Волынской, Ровенской и Львовской областях прогнозируют грозы, температура воздуха будет колебаться в районе +24 градусов. Также дождливая погода будет и в Крыму.

На Севере Украины будет жарче — до +28 градусов днем ​​и до +15 ночью.

В Киеве синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов днем ​​и от +10 ночью.

На Востоке Украины столбик термометра поднимется до +29 градусов днем, а ночью опустится до +12.

А на Юге будет немного теплее — температура днем ​​дойдет до +31 градуса, а ночью до +17.

Напомним, что синоптик рассказала, где испортится погода в Украине.

Также ранее синоптики дали прогноз на осень и зиму.