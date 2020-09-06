Прогноз погоды в разных областях Украины говорит нам о том, что сегодня, 6 сентября, будет преимущественно солнечная погода, но ожидаются дожди в западной части Украины.
Как передает новостной портал Завтра, в Волынской, Ровенской и Львовской областях прогнозируют грозы, температура воздуха будет колебаться в районе +24 градусов. Также дождливая погода будет и в Крыму.
На Севере Украины будет жарче — до +28 градусов днем и до +15 ночью.
В Киеве синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов днем и от +10 ночью.
На Востоке Украины столбик термометра поднимется до +29 градусов днем, а ночью опустится до +12.
А на Юге будет немного теплее — температура днем дойдет до +31 градуса, а ночью до +17.
Напомним, что синоптик рассказала, где испортится погода в Украине.
Также ранее синоптики дали прогноз на осень и зиму.