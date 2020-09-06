Денис Малюська, нынешний Министр юстиции Украины, выставил Львовскую исправительную колонию №48 как третий лот в рамках распродажи исправительных учреждений.

Как передает новостной портал Завтра, Малюська подчеркнул то, что распродажа тюрем продолжается.

«На этот раз я во Львове по адресу Хуторивка, 2. Тут размещено наше учреждение №48. История тоже немного старая, еще в 2017 году было принято решение это учреждение заморозить, в феврале 2018 года из этого учреждения был вывезен последний осужденный. Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается какой-то апокалипсис», – рассказал Малюська.

Также министр отметил, что для потенциального покупателя этот объект будет очень интересен.

«Во-первых, очень неплохое местоположение – это недалеко от центра Львова, площадь огромная, более 10 гектаров площадь земельного участка. Здесь более 40 различных зданий и общая их площадь – более 42 тысяч квадратных метров. Есть все инженерные сети, одна только электроэнергия здесь отведена мощностью 2,2 МВт… Есть канализация, водоотвод», – подчеркнул Малюська.

Как считает сам министр, этот объект идеально подойдет для промышленной или жилой застройки. Также он добавил, что стоить тюрьма будет не так дешево как могли очень многие предположить.

В августе Министерство юстиции начало распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги было выставлено ​​здание государственного учреждения – Ирпенский исправительный центр №132, вторым по счету – Южная исправительная колония №51 в Одессе.

Также, Министерство юстиции Украины за счет проведения «большой распродажи тюрем» планирует провести «большое строительство тюрем». Все старые исправительные учреждения будут уничтожены.

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