Сергей Шойгу, который является Министром обороны России, выразил свой взгляд, что НАТО хочет вернуться к противостоянию с РФ, как и во время холодной войны.

Как передает новостной портал Завтра, по словам Шойгу, это видно по тому, как Альянс принялся за развитие военной инфраструктуры и продолжает разворачивать систему ПРО в Восточной Европе. Об этом он заявил по завершении «Армейских игр – 2020».

«По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», – рассказывает российский министр.

Он имеет утверждение, что причина таких действий в НАТО очевидна. Они якобы недовольны тем, что Российская Федерация проводит «независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов».

По его словам, «растущий международный авторитет» РФ активизировал развитие не только евразийских, но и БРИКС — глобальных интеграционных объединений.

«Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок», – высказался Шойгу.

Он подчеркнул, что у Кремля обеспокоенность вызывает не столько ведение НАТО разведки, сколько «попытки блока демонстрировать силу».

Напомним, что пять кораблей НАТО зашли в Одессу.

Также ранее США призвали усиливать НАТО для противостояния РФ.