«Сила сборной Испании — в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций», — ответил Шевченко.

Свое мнение по отношению к испанской сборной Шевченко давал во время пресс-конференции в Мадриде.

«Сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания», — заметил Шевченко.

Матч Испания-Украина пройдет 6 сентября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.

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