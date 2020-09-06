Как передает новостной портал Завтра, по словам Криклия, сейчас все испытания завершены.

Криклий также сообщил обо всех этапах финальной операции:

откатка воды из танков;

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведения тросов и устройств для обязки танкера между баржей ДМ и плавкраном Атлас-4;

проверка возможности перехода из акватории и сам переход.

🛥 Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Делфі. Усі випробування… Gepostet von Vladyslav Kryklii am Sonntag, 6. September 2020

Судно затонуло в районе Одессы еще в ноябре 2019 года. Владелец данного обещал убрать танкер Delfi до 31 марта 2020 года, но помехой в этом деле стал начавшийся в тот момент карантин, связанный с COVID-19.

По этой причине, операция поднятия затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.

За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты. В последний раз – 4 сентября. Утечка произошла из-за попытки поднятия судна.

Напомним, что Владелец Delfi препятствовал эвакуации судна.

Также ранее попытки подъема танкера были безуспешными.