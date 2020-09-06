Спасение танкера Delfi в Одессе — на стадии завершения. Поступило сообщение от Владислава Криклия, который является Министром инфраструктур, что сегодня, 6 сентября, наконец-то начинается заключительный финальный этап операции по поднятию и буксирования самого судна.
Как передает новостной портал Завтра, по словам Криклия, сейчас все испытания завершены.
Криклий также сообщил обо всех этапах финальной операции:
- откатка воды из танков;
- испытания водотечности;
- перемещение на глубину;
- заведения тросов и устройств для обязки танкера между баржей ДМ и плавкраном Атлас-4;
- проверка возможности перехода из акватории и сам переход.
🛥 Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Делфі. Усі випробування…
Gepostet von Vladyslav Kryklii am Sonntag, 6. September 2020
Судно затонуло в районе Одессы еще в ноябре 2019 года. Владелец данного обещал убрать танкер Delfi до 31 марта 2020 года, но помехой в этом деле стал начавшийся в тот момент карантин, связанный с COVID-19.
По этой причине, операция поднятия затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.
За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты. В последний раз – 4 сентября. Утечка произошла из-за попытки поднятия судна.
Напомним, что Владелец Delfi препятствовал эвакуации судна.
Также ранее попытки подъема танкера были безуспешными.