Как передает новостной портал Завтра, ребенка с ожогами верхних и нижних конечностей и отравлением продуктами горения госпитализировали в районную больницу, где он находится под наблюдением специалистов.

Спасатели установили, что горел деревянный сеновал со тюкованным сеном внутри. Пожар тушили около пяти часов.

Мальчик, который получил травмы, находится в удовлетворительном состоянии. Пожар уничтожил сеновал и 10 тонн сена. На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, что двое военных отрезало огнем при ликвидации пожара, на данный момент их разыскивают службы спасения.

Также, ранее Киеве вспыхнул пожар в высотке, женщина застряла на 24-м этаже.

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