Как передает новостной портал Завтра, об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

По словам министра, Украина приостановила контакты и встречи между министерствами и государственными ведомствами этих стран, которых всегда было очень много, хотя они и проходят незаметно на данный момент.

«Это все мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойного урегулирования кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью. Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле — между нашими народами», — подчеркнул Кулеба.

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