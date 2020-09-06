«Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы (ТГК) из-за заявления российских наемников на Донбассе о намерениях открыть огонь по украинским позициям», — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению министра иностранных дел Украины, российские наемники на Донбассе ищут повод для нарушения режима прекращения огня.

«Очевидно, что такие намерения — отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо», — отметил Кулеба.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции.

Предложение министра иностранных дел Украины уже поддержала Хайди Грау, спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ.