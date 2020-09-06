АО «Укрзализныця» (УЗ) планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения, сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале по итогам первого заседания правления после своего назначения.

Он отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов «Укрзализныци» по оптимизации движения.

«Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы»,- отметил Жмак.

По его словам, в результате воплощения этих решений «Укрзализныця» сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других — где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

«Следующий шаг — запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании», — подчеркнул Жмак.

На даный час правление «Укрзализныци» разрабатывает программы стратегического планирования развития компании.

Ранее Жмак также сообщил, что государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для «Укрзализныци» и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры.