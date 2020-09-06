За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 37 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ .

«Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» — 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона — 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 3 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — указывается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Киевская область — 18 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область — 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область — 1 военнослужащий, Харьковская область — 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 13:00 6 сентября в ВСУ коронавирусной болезнью болеет — 638 человек. Выздоровели за время пандемии — 1303 человека, летальных исходов — 6.