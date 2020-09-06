На Львовщине Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативникам спецслужбы поступила информация, что несколько служащих таможенного поста «Городок» Галицкой таможни организовали аферу совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

Установлено, что в течение нескольких месяцев текущего года работники таможни получили взятки на сумму 410 тыс. грн. За эту сумму они преднамеренно сфальсифицировали оформление импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

«По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти на 94 млн грн», — отметили в СБУ.

Во время проведения 19 обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществление сделки, большие суммы средств в валюте. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 («злоупотребление служебным положением»), ч. 1 ст. 366 («служебный подлог»), ч. 3 ст. 27 («соучастие в преступлении»), ст. 358 («подделка документов, печатей, штампов и бланков») Уголовного кодекса Украины. Таможеннику — организатору группы — сообщено о подозрении, готовятся подозрения другим установленным фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия.

Дополнительно устанавливается причастность еще других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.