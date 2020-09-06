Как передает новостной портал Завтра, Питер Буттиджич, помимо всего прочего, включен в консультационный совет на ряду с Салли Йейтс, с бывшим заместителем генпрокурора, и Сьюзан Райс, которая является экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности.

Он сможет помогать с решением неотложных вопросов, по словам соратника Байдена Теда Кайфмана.

Питеру Буттиджичу 38 лет. Длительное время он был мэром одного из самых крупных городов штата Индиана – Саут-Бенда.

В то же время, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил своих коллег-республиканцев, что их оппоненты из Демократической партии могут “украсть” ноябрьские выборы. Нынешний президент подчеркнул, что отправка бюллетеней по почте может привести к фальсификации результатов голосования.

Напомним, что результаты выборов в США станут известны не вовремя.

Также ранее Трамп назвал СМИ своим главным конкурентом на выборах президента.