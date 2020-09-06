Как передает новостной портал Завтра, опираясь на данные полиции, в доме, где жила семья, ночью были слышны выстрелы. 45-летний мужчина, муж злоумышленницы, погиб на месте, а девочку с множественными проникающими ранениями грудной клетки, госпитализировали.

«Потерпевший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от вызванных травм 45-летний владелец дома погиб», — уточнили в Нацполиции.

Мать раненой девочки забрали в больницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в височную область головы без сознания.

Доктора оценили состояние женщины как стабильное, а девочку забрали на проведение операции.

Полиция начала досудебное расследование по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка.

Напомним, что правоохранители раскрыли убийство гардеробщицы Рады

Также ранее массовое убийство детей в Германии: убийца бросилась под поезд, но выжила