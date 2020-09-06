В Ровенской области женщина застрелила мужа и ранила 13-летнюю девочку, которая является их общей дочерью. Женщиной до данного происшествия была предпринята попытка суицида.
Как передает новостной портал Завтра, опираясь на данные полиции, в доме, где жила семья, ночью были слышны выстрелы. 45-летний мужчина, муж злоумышленницы, погиб на месте, а девочку с множественными проникающими ранениями грудной клетки, госпитализировали.
«Потерпевший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от вызванных травм 45-летний владелец дома погиб», — уточнили в Нацполиции.
Мать раненой девочки забрали в больницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в височную область головы без сознания.
Доктора оценили состояние женщины как стабильное, а девочку забрали на проведение операции.
Полиция начала досудебное расследование по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка.
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