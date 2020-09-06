В субботу, вчера, 5 сентября, в вечернее время суток в центре Николаева произошло избиения родителями мужчины, который приставал к несовершеннолетнему ребенку, после чего злоумышленник был передан во власти правоохранительных органов.

Как передает новостной портал Завтра, данный инцидент произошел на улице Садовой. Неизвестный человек начал приставать к несовершеннолетнему ребенку, это увидели посторонние взрослые люди, в том числе и родители самого ребенка. Они избили мужчину, после чего вызвали полицию.

«Педофил приставал к ребенку, родители его поймали, предварительно дав по морде, и вызвали полицию. Прибыло девять патрульных машин, педофила увезли. Надеемся, в скором времени его не отпустят, как было в прошлом году», – рассказывают очевидцы.

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