В «ДНР» угрожают атаковать позиции ВСУ в районе поселка Шумы.

Соответствующее заявление, как пишут подконтрольные «ДНР» СМИ, сделал Эдуард Басурин, который называет себя представителем «народной милиции».

Исходя из сообщений становится понятно, что боевики следят за одним из районов поселка Шумы и намерены атаковать позиции ВСУ там.

«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы начиная с 5 сентября была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же, наоборот, на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки», – заявил Басурин.

Он также заявил, что главарь «ДНР» Денис Пушилин принял решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября.

Напомним, накануне на Донбассе обострилась ситуация. 6 сентября российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы. Вчера был убит один военнослужащий, еще один был ранен.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступает за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.