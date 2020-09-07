Голливудский актер и звезда космической саги «Стражи Галактики» Майкл Рукер рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он сообщил, что поборол болезнь без лекарств и витаминов, с болезнью справлялся только его иммунитет. Подробности он рассказал на своей странице в Facebook.

Также Рукер подчеркнул, что отказаться от лечения было его личным решением, а не заключение научного исследования.

«Посреди этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж и много. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я решил не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать… Но это мое личное мнение, точно не заключение какого-то научного исследования», – отметил актер.

Рукер также признался, что изо дня в день его самочувствие менялось, и порой он чувствовал себя «получеловеком», но все же его тело выиграло войну с COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, некоторые люди вообще не болеют COVID-19, например, в одной семье при близком контакте. Мама и дочь заразились, а муж и сын — нет, хотя контакт тесный.

Скорее всего, вирус даже не успевает что-то сделать в организме таких людей, как его уничтожают мощные механизмы действия Т-клеточного защиты.

Тем временем, в Украине зафиксировано 2 174 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 138 тысяч 68 человек.