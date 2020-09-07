Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступает за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Северодонецке, пишут «Новости Донбасса»

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — заявил он.

По словам Сергея Гайдая, ежегодно регион теряет порядка двух миллиардов гривен: «Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать?… Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы».

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями «политическими спекуляциями». Он также отметил, что экономическая блокада спровоцировала «вымывание» гривны с неподконтрольной территории:

«Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна — это тоже определенная привязка к Украине».

Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес считает, что проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выглядит практически невозможным.

6 сентября боевики нарушили договоренности, достигнутые 22 июля о режиме прекращения огня. В итоге был ранен один украинский военный, еще один был убит.