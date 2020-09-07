За нарушителями карантинных ограничений в «красных» зонах будет следить Нацполиция и Госпродпотребслужба.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено — Нацполиции, Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования и науки Украины и местными органами власти подать на следующее заседание комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории «красной» зоны карантина.

Минздраву было поручено совместно с областными и КГГА определить необходимое количество дополнительных койко-мест в разрезе регионов Украины в связи с динамикой увеличения случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

В настоящее время прорабатывается вопрос закупки кислородных концентраторов для больниц, которые оказывают помощь больным коронавирусом, из расчета обеспечения 80 процентов коечного фонда медицинским кислородом.

Председателям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручили провести внеочередные заседания.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковске с 14 сентября хотят открыть для посещения детские сады и школы. При этом, город находится в «красной» зоне карантина с 7 сентября.

Тем временем, Киев и еще 17 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 7 сентября.