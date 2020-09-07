Киев и еще 17 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 7 сентября.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

К ослаблению карантина в Украине не готовы — Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области и Киев.

Требованиям Минздрава на сегодняшний день соответствуют — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Для того, чтобы обласять могла ослабить карантинные ограничения, она должна соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень, если больше 75% — «красный».

Как мы уже рассказывали ранее, мэры Ивано-Франковска, Коломыи, Калуша и Тернополя подают иск в суд на Кабинет министров, чтобы отменить постановление о карантинном зонировании регионов.

А также, 7 сентября в Украине обновили эпидемиологическое зонирование, в частности, «красная зона» пополнилась несколькими крупными городами.