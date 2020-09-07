Стало известно, сколько и каких вакцин имеется в Украине на сегодняшний день.

Подробности сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%.

Тем временем в Украине прогнозируемый уровень охвата вакцинацией составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 — 91% и 2019 -93% годах.

Количество имеющихся вакцин в Украине на сегодняшний день составляет:

от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;

от дифтерии, столбняка для взрослых — более 2 млн доз;

от гепатита В — 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;

от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции — 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;

кори, паротита и краснухи — свыше 1 млн 180;

коклюша, дифтерии и столбняка — 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

Как мы уже рассказывали ранее, массовая вакцинация от СОVID-19 в мире не начнется раньше середины 2021 года, поскольку еще не создана достаточно действенная вакцина.

А также, вакцина от сезонного гриппа в Украине повится не раньше октября месяца.