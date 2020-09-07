На Донбассе произошло очередное трагическое происшествие — автомобиль с военнослужащими ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

К несчастью, от полученных травм один боец скончался, сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 7 сентября.

Боец умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

«Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — передает пресс-служба штаба.

Автомобиль направлялся к одному из очагов пожара на Донбассе, который помогали тушить военные.

Как мы уже рассказывали ранее, 6 сентября боевики нарушили договоренности, достигнутые 22 июля о режиме прекращения огня. В итоге был ранен один украинский военный, еще один был убит.

А также, в Кремле сделали истеричное заявление по поводу ситуации с режимом прекращения огня на Донбассе.