Погода в Украине 8 сентября будет продиктована борьбой атмосферного фронта с запада Европы и антициклона атлантического происхождения Jurij. В связи с этим в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, дожди ожидаются на западе, но уже ближайшей ночью осадки переместятся в Тернопольскую, Хмельницкую области, затронут Житомирскую, Винницкую и Киевскую. Утром 8 сентября дожди ожидаются в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории без осадков.

Днем 8 сентября ​​антициклон «подтолкнет» фронт далее — дожди ожидаются только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

При этом синоптик добавляет, на ближайшей неделе в Украине будет сухо, кроме завтрашнего дня, и преимущественно солнечно.

Завтра за холодным атмосферным фронтом распространится и прохладный воздух. В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается 18-23 градуса. На востоке и в южной части Украины будет теплая погода 25-29 градусов.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром ожидается дождь. Днем ​​антициклон Jurij «вытолкнет» фронт и в течение дня 8 сентября снова будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха во вторник снизится до + 20 + 22 градусов.

Затем в Киеве потеплеет, в пятницу снова похолодает, а на выходных будет комфортно: + 23 + 25 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.