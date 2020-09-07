В Украине появится онлайн-платформа, которая будет «изучать» получателей субсидий и льгот в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минфина, с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью.

Минфин создал информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Министерство уже разработало механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты. Это обеспечит взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

«Проведение превентивной проверки также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Это в свою очередь может привести к снижению размера субсидий до 40%.

А также, в Украине начали отбирать субсидию на оплату коммунальных услуг у некоторых категорий украинцев.