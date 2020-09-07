В Костополе Ровенской области родители устроили протест против дистанционного образования в школах из-за попадания города в «красную» зону карантина.

Участники протесты возмутились тому, что в городе открыты развлекательные заведения, но школьники вынуждены учиться на удаленке, передает Суспільне.

Так, 7 сентября к зданию костопольской райадминистрации вышли более сотни протестантов. Они призвали власти города отменить дистанционное обучение в школах.

«До протестов организаторы костопольского митинга писали в социальных сетях «Наши дети должны идти в школу! Все развлекательные заведения работают, каждый из нас имеет свои обязанности, то есть работает. А детей наших обязаны учить педагогически опытные люди. Предлагаем собраться и протестовать возле нашей районной администрации», — поясняют протестующие.

Глава Костопольской РГА Александр Коваль обратился у участникам акции протеста и заявил, что инициативная группа протестующих может принять участие в переговорах с властями.

для переговоров с районными властями.

Согласно новой карте деления карантинных зон — Костопольский район находится в «красной» зоне эпидемической опасности. Соответственно, стационарное обучение запрещено в учебных учреждениях, а школьники и учителя обязаны перейти на дистанционную форму занятий.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковске с 14 сентября хотят открыть для посещения детские сады и школы. При этом, город находится в «красной» зоне карантина с 7 сентября.

А в Николаеве зафиксировали случай коронавирусной инфекции в четырех общеобразовательных школьных учебных заведениях и двух дошкольных учебных заведениях.