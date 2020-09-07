58% украинцев считают, что им не угрожает опасность подхватить коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Опрос проводили с 30 по 31 июля. Данные собирали при помощи компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Случайная выборка включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

В итоге социологи получили такие данные:

14% считают эпидемию очень угрожающей;

26% считают болезнь скорее угрожающей;

24% уверены, что коронавирус совсем не угрожает им;

34% склонны полагать, что эпидемия скорее не угрожает;

2% не смогли ответить на вопрос.

Другими словами, 58% опрошенных украинцев не считают эпидемию коронавируса опасной для себя. Иначе думают только 40% респондентов.

В июле фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова также опрашивали украинцев. По состоянию на начало июля, 92% украинцев заявляли, не болели COVID-19, одновременно с этим 5% говорили, что они или их родственники уже столкнулись с коронавирусной инфекцией.

Шведские ученые нашли небольшое нейтрализующее антитело, которое может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека.