В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли две школы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, проверки в школах проходят ежедневно. Олег Рубан также сообщил, что в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода: «Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания».

Рубан отметил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.

Как сообщал 4 сентября мэр Киева Виталий Кличко, две киевские школы были переведены на онлайн-обучение в связи с выявленным COVID-19 у учителей. Еще в 11 школах Киева на дистанционное обучение с начала учебного года отправили 20 классов.

По состоянию на 6 сентября, в Николаеве зафиксировали случай коронавирусной инфекции в четырех общеобразовательных школьных учебных заведениях и двух дошкольных учебных заведениях.

Ученые из Калифорнийского университета заявляли, что главными распространителями коронавирусной инфекции (COVID-19) в школах могут быть старшеклассники.