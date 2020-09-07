В Шевченковском районе Киева избили известного украинского певца DZIDZIO (Михаил Хома).

Подробности сообщили Обозревателю в отделе коммуникации полиции столицы.

Известно, что инцидент произошел 6 сентября на улице Стрелецкой.

Открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

При этом источник в правоохранительных органах уточняет, что, предварительно, неизвестные брызнули DZIDZIO в глаза из газового баллончика и отобрали личные вещи.

Как известно, что в декабре 2018 года группа лиц уже нападала на DZIDZIO. Тогда ему нанесли телесные повреждения. Представитель артиста рассказывала, что инициатором нападения был Михаил Мишков.

Как сообщалось ранее, жители Николаева устроили самосуд над педофилом.

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