В Монголии третий человек умер от бубонной чумы.

Об этом сообщает информационное издание Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний провинции Завхан.

Как стало известно, умерший употреблял в пищу сырое мясо сурка, что скорее всего и стало причиной заражения бубонной чумой.

Это уже не первая смерть от чумы в Монголии за последнее время.

В июле от инфекции скончался 15-летний подросток, а в августе – 42-летний мужчина. Все они употребляли в пищу сырое мясо зараженного грызуна.

Всего, с начала 2020 года в Монголии было выявлено 18 подозрений на заражение бубонной чумой, но всего четыре из них подтвердились лабораторно.

С 29 июня в двух районах монгольской провинции Ховд закрыли западные границы из-за нескольких случаев заражения бубонной чумой.

Эти регионы граничат с российскими областями — Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем.

Как мы уже рассказывали ранее, в США за последние несколько месяцев зафиксирован уже второй случай заражение человека чумой.

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