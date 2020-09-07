В Украине развернут 15 тысяч дополнительных мест в больницах для пациентов больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я думаю, что в ближайшее время Министерством здравоохранения будет предоставлено соответствующее поручение на места. Кроме 35 тысяч коек, которые у нас уже определены под COVID-19, в связи с ростом количества больных мы считаем, что нам надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю, что … в целом по Украине … нам надо подготовить еще около 15 тысяч коек», — пояснил министр.

В начале эпидемии коронавируса в Украине было отведено для больных коронавирусной болезнью 12 тысяч коек, но затем их количество увеличили до 35 тысяч.

«Но в связи с тем, что вы видите, какой рост — мы почти приближаемся к трем тысячам в сутки, и я думаю, нам нужно готовиться к любому развитию событий», — подчеркнул Степанов.

В то же время, Минздрав планирует закупки дополнительного оборудования, а именно кислородных концентраторов.

Как мы уже рассказывали ранее, 58% украинцев считают, что им не угрожает опасность подхватить коронавирусную инфекцию (COVID-19).

А также, шведские ученые нашли небольшое нейтрализующее антитело, которое может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека.