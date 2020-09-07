Мир может ожидать новая пандемия, поэтому всем странам необходимо заранее к ней максимально приготовиться.

Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 является далеко не последней в мире.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни», – сказал он.

Гебрейесус предупредил, что мир должен быть подготовлен к новой пандемии намного лучше, чем к COVID-19.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – уверен глава ВОЗ.

Как мы уже рассказывали ранее, массовая вакцинация от СОVID-19 в мире не начнется раньше середины 2021 года, поскольку еще не создана достаточно действенная вакцина.

А также, пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.