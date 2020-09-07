Кремль намерен продолжать нарушать режим полного прекращения огня на Донбассе, однако активного наступления на Украину — не будет.

Такое мнение выразил экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин, передает obozrevatel.

«Военным способом Путин просто не сможет давить на Украину», – заявил он.

Он уверен, что срыв перемирия на Донбассе нужен России для давления на Украину не только в вопросе проведения выборов на оккупированном Донбассе, но и для политической игры на местных выборах в нашей стране.

При этом, Путин на данный момент не планирует полномасштабных боевых действий против Украины, кроме прочего и из-за ситуации с протестами в Беларуси.

Он уверен, что большая концентрация войск у границ Украины в результате проведения учений «Кавказ-2020» и «Славянское братство-2020» является фактором психологического, а не военного давления на украинскую сторону.

Как мы уже рассказывали ранее, украинское правительство намерено взять кредит в размере 100 миллионов долларов на восстановление Донбасса.

А также, телефонныые разговоры не способны убедить президента РФ Владимира Путина закончить войну на Донбассе. Такое мнение выразил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный