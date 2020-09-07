Зарплата в Украине в 10 раз ниже заработка среднестатистического гражданина Германии.

Deutsche Welle пишет, что Германия является самой социально защищенной страной и платит своим гражданам достойные зарплаты и пенсии. Так, минимальная зарплата немца 1 584 евро (52 тысячи гривен). Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

При этом средняя зарплата немцев около 4 тысяч евро.

Издание также поясняет, что в Германии нет минимальной и максимальной пенсии. Там учитывается возраст и количество отработанных лет. Бедными пенсионерами в Германии считаются те, кто получает 1 135 евро в месяц, что эквивалентно 37 500 гривнам. Правда, в Германии на пенсию выходят позже в 65 лет и 9 месяцев (к 2029 году этот возраст увеличат до 67 лет).

Прожиточный минимум в Германии – 9 408 евро на одного человека в год.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов пообещал повышение зарплат украинским медикам.