Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сделать все, для того чтобы наша страна стала членом Евросоюза.

Громкое заявление главы государства было опубликовано в его Twitter. Оно было сделано накануне очередного саммита Украина-ЕС.

«Настроен на максимальную результативность 22-го саммита Украина – ЕС. Согласен с (президентом Литвы) Гитанасом Науседой, что сделаю все, чтобы Украина была членом ЕС», – написал Зеленский.

По его словам, он рассчитывает на то, что очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в 2020 году в Киеве.

А глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Украина – ЕС состоится 1 октября и Киев активно готовится к его проведению.

Также он раскрыл подробности повестки саммита.

«Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии».

Как мы уже рассказывали ранее, Европейский Союз ввел санкции в отношении структур и граждан России и Китая за кибератаки.

А также, Верховная Рада ратифицировала меморандум, который необходим для получения кредита в размере 1,2 миллиарда от Европейского Союза.