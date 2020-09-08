Боевики на Донбассе потеряли более десяти человек личного состава с начала сентября.

Об этом рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает пресс-служба ведомства.

Так, несмотря на перемирие, пророссийские террористы за первую неделю осени потеряли более десяти боевиков и две единицы боевой техники.

Основная причина роста количества потерь в подразделениях боевиков — фатальное мер безопасности и подрывы на собственных минах.

В то же время командование группировками российско-оккупационных войск использует режим полного прекращения огняна Донбассе для наращивания инженерного оборудования передовых позиций вдоль всей линии разграничения.

Зафиксировано, что в течение 31 августа – 6 сентября противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

А также террористы продолжают установку минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на мине ПМН-2.

Тем временем, украинская разведка не подтверждает информацию о том, что Россия может пойти на масштабное наступление на Донбассе, для этого у агрессора нет недостаточного количества сил и средств.