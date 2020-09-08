Известный артист Иван Охлобыстин просит российского президента Владимира Путина помиловать Михаила Ефремова, которого 8 сентября Пресненский суд приговорил к 8 годам заключения в колонии общего режима.

Соответствующее заявление опубликовано на странице друга и кум Ефремова «Вконтакте».

«Хочу обратиться к вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление — убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности», — цитируют Охлобыстина российские СМИ.

Иван Охлобыстин уверен, что Ефремову не выжить в тюрьме:

«Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я все-таки прошу… Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным».

Как известно, Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, и приговорил к 8 годам заключения в колонии общего режима (прокурор просил 11 лет колонии). Судья признал, что Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП. Суд также признал, что врачи сделали все возможное для спасения второго водителя Сергея Захарова (защита Ефремова утверждала, что медики сделали не все возможное). Иск сына погибшего Сергея Захарова частично удовлетворили, присудив ему 800 тысяч рублей.

Прокурор накануне заявлял, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет — он требовал для актера наказание в виде колонии общего режима сроком на 11 лет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор также добавлял, что у Ефремова алкогольная зависимость и «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем». Сторона обвинения также просила суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова (тот требовал 7,5 миллиона).